لاعب النصر على أبواب الاتحاد في واحدة من أغرب الصفقات بالتاريخ

نعم تستحق أن تصنف بأنها واحدة من أغرب الصفقات في تاريخ الملاعب السعودية إذا تمت!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على أبواب "الانتقال" إلى الاتحاد، خلال الصيف الحالي.

العلاقات بين النصر والاتحاد وصلت إلى مراحل سيئة للغاية؛ بعد أزمة انتقال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، من العالمي إلى قلعة العميد، في ديسمبر 2021.

ووفقًا للإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قدّمت الإدارة الاتحادية، عرضًا جادًا إلى وليد عبد الله، حارس مرمى نادي النصر؛ لضمه إلى صفوفه، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

ووليد عبد الله ينتهي عقده مع قلعة العالمي، بنهاية يونيو الحالي؛ حيث لم يتلق أي عرض للتجديد حتى الآن؛ ما يجعله متاحًا بشكل مجاني أمام الاتحاد.

وإذا تمت الصفقة، ستعتبر من الأغرب في التاريخ؛ نظرًا لكبر عمر اللاعب، بالإضافة إلى أنه لم يخض أي مباراة رسمية، منذ يوم 27 يونيو 2022، أي لما يقرب من عام كامل.

جدير بالذكر أن عبد الله انضم إلى النصر في فبراير 2017 قادمًا من نادي الشباب؛ حيث خاض 74 مباراة رسمية مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 85 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه 22 مرة.