"من أي قروب هلالي أنت؟" .. لاعب النصر يختار نيمار ضمن أفضل 5 برازيليين في التاريخ!

لاعب النصر يفاجئ نيمار وجماهير الهلال..

أثار أحد لاعبي فريق الكرة بنادي النصر، لقطة جدلية بين جماهير الأصفر، بشأن اختياره قائمة أفضل لاعبين برازيليين في التاريخ، ليختار نجم الهلال، نيمار جونيور، في مركز الجناح.

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ونشر المركز الإعلامي لدوري روشن السعودي، عبر منصة (إكس)، مقطع فيديو للبرازيلي الشاب أنجيلو جابرييل، من أجل اختيار تشكيل لأفضل 5 برازيليين في التاريخ، ليختار كلًا من ديدا (حارس مرمى)، تياجو سيلفا (دفاع)، رونالدينيو (وسط)، نيمار جونيور (جناح)، كما صرّح بأنه لم يشاهد الأسطورة بيليه، ولكنه سيختاره في مركز الهجوم.

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وكأن أنجيلو قرر أن يبدأ لقطاته المثيرة للجدل، مبكرًا، حيث أثار اختياره لنيمار، عددًا من ردود الأفعال، لدرجة دفعت متابعين للسخرية من حال النصراويين بعد اختياره لنجم الهلال، فيما كان التعليق الأكثر تداولًا بين المتابعين، هو سؤال جابرييل "من أي قروب هلالي أنت؟".

وانتقل أنجيلو جابرييل (19 عامًا) إلى صفوف النصر، في موسم الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة تقدر بمبلغ 23 مليون يورو، ليصبح أحد اللاعبين الأجانب أقل من 21 عامًا، وفق لائحة اتحاد الكرة، بشأن قائمة أجانب أندية دوري روشن السعودي، في موسم 2024-2025.

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وشارك جابرييل كلاعب أساسي في مباراتي الاتفاق والوحدة، بالجولتين 4 و5 من دوري روشن السعودي، وسجل هدفًا في شباك فرسان مكة، كما خاض مباراتي الشرطة العراقي والريان القطري في دوري النخبة الآسيوية، وكذلك مواجهة الحزم في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.