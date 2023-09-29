لاعب الطائي بعد الخسارة أمام النصر: نحن في دولة مسلمة.. ويجب اتخاذ هذا القرار!

تصريحات جريئة من لاعب الطائي بعد مباراة النصر

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أعرب عبد العزيز الحرابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، عن غضبه الكبير، بعد نهاية مباراة النصر، مساء اليوم الجمعة.

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الطائي خسر (1-2) أمام النصر، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقال الحرابي في تصريحات مع فضائية "SSC"، بعد نهاية المباراة: "من الصعب أن نلعب، والمؤذن يؤذن للصلاة.. نحن في دولة مسلمة".

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وشدد لاعب نادي الطائي، على أن الصلاة؛ هي أهم شيء في العالم، مطالبًا لجنة لمسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، بإيجاد حل سريع، لتداخل توقيت المباريات مع مواعيد الصلاة.

جدير بالذكر أن نادي الطائي، يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "مؤقتًا"، برصيد 7 نقاط.

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