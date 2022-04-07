لاعب الشارقة: أحب سالم الدوسري، وأتواصل مع تاليسكا

كشف البرازيلي كايو لوكاس؛ جناح فريق الشارقة الإماراتي، عن إعجابه بسالم الدوسري نجم نادي الهلال، متحدثًا عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الشارقة مساء الجمعة، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال آسيا على ملعب الملز بالعاصمة السعودية الرياض.

لوكاس قال خلال تصريحات لموقع "العربية.نت": "المجموعة صعبة، ولكني أرى دائمًا المباريات مجرد 11 لاعبًا ضد 11، وستكون مباريات صعبة جدًا لجميع الفرق المتواجدة".

اللاعب البرازيلي تابع: "الهلال فريق كبير جدًا، وحقق اللقب مرتين في آخر 3 نسخ، والأمر صعب للغاية، ولعبت ضد الهلال عندما كنت لاعبًا للعين، فهو فريق جيد، ولكن الأكثر تركيزًا هو من سيفوز".

واستطرد قائلًا: "كما قلت المباراة 11 ضد 11، وأمتلك الدليل، لقد لعبت في كأس العالم للأندية مع العين، ووصلت للنهائي، والكثيرون كانوا يعتقدون أنه لن يتأهل لهذا الدور".

كايو واصل: "أشاهد الدوري السعودي عندما يكون هناك مباراة مثل الهلال والنصر، خاصة مع وجود تاليسكا الذي أتحدث معه أحيانًا، فالدوري السعودي يملك لاعبين جيدين".

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واختتم اللاعب البرازيلي تصريحاته قائلًا: "أحب لاعب الهلال سالم الدوسري، لأنه لاعب جيد جدًا، ولديه الكثير من الإمكانيات المميزة، وأحب مراوغاته لأنها قريبة من خصائصي لذا أعتقد أنه لاعب مميز، خاصة أنه لاعب محلي".