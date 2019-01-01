النتائج المباشرة
دوري أبطال آسيا

لاعب السد: نعرف لاعبي بيرسبوليس جيداً ونسعى للفوز عليهم

التعليقات()
Getty Images
لاعب السد يؤكد على أن فريقه هدفه الفوز فقط في مباراة الزعيم أمام بيرسبوليس
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

شدد بيدرو ميجيل، لاعب نادي السد على أهمية فوز فريقه على حساب بيرسبوليس، في البطولة الآسيوية، بالرغم من حسم الزعيم لتاهله.

ويحل السد ضيفاً، مساء غد الإثنين على بيرسبوليس، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

وقال بيدرو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "صحيح أن بيرسبوليس خرج من البطولة ولكننا هنا من أجل تحقيق الفوز".

وتابع: "الجميع يعلم مدى صعوبة المباراة على ملعب آزادي، والجميع في الفريق لديه القدرة على تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة".

اختيارات المحررين

وواصل: " نعرف لاعبي فريق بيرسبوليس جيدا وهم أيضاً يعرفونا، بعد خوض العديد من المباريات أمامهم، ونحن جميعاً مستعدين لتقديم الأفضل".

الجدير بالذكر ان السد يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بست نقاط.

 

إغلاق