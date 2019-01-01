لاعب الدحيل: الاستقلال كان قوياً وشرساً ولكن كنا نستحق الفوز

الدحيل تعادل مع استقلال طهران ليضمن عبوره إلى الدور القادم من الآسيوية

بلال محمد

أبدى لويز مارتن، لاعب الدحيل سعادته بتعادل فريقه مساء اليوم أمام الاستقلال، بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال مارتين في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لناديه: " نجحنا اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية من ملعب ازادي وأمام جماهيره الغفيرة التي اكتظت بالآلاف من اجل مساندة فريقها".

وواصل: "وأعتقد أن المباراة لم تكن سهلة بالنسبة لنا فنحن واجهنا فريق دخل إلى الملعب باحثًا عن الانتصار فقط".

وتابع: "رغم أننا خرجنا بالتعادل وهو ما أعلن رسميا تأهلنا الى الدور التالي من المنافسة الا أننا كنا نستحق الانتصار في مباراة اليوم واضعنا أكثر من فرصة مضمونة كان يمكن بها ان ننهي المواجهة بالانتصار".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الفرص تطايرت من تحت اقدام لاعبينا ولكن المهم بالنسبة لنا أننا سنعود الى الدوحة ببطاقة التأهل وهو ما كنا نعمل من أجله لنتفرغ لبطولة كأس سمو الأمير ومواجهتنا القادمة فيه أمام السيلية".

وضمن الدحيل صعوده إلى دور الـ 16 من البطولة، رفقة الهلال السعودي عن المجموعة الثالثة، حيث يحتل الهلال المركز الأول برصيد 12 نقطة، ويأتي الدحيل في المركز الثاني بثمان نقاط.