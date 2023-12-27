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"لن أقبل بهذا الوضع كثيرًا" .. لاعب الأهلي يثور ضد معاملة ماتياس يايسله

زهيرة عادل
matthias jaissle - al ahli - RSL 2023-2024Getty
الأهليم. ياسيلإغزيان أليلوفسكيدوري روشن السعوديانتقالات

مع الاستعداد للميركاتو الشتوي، هناك ثائر في الأهلي..

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لم يعد يتحمل المقدوني إزجيان إليوسكي؛ ظهير أيسر الأهلي السعودي، التهميش من قبل الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للفريق، وقرر التحرك قبل الميركاتو الشتوي المقبل.

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يايسله كان قد قرر استبعاد المقدوني من قائمة الفريق في الموسم الجاري، لتسجيل الصفقة الجديدة الإسباني جابرييل فيجا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إليوسكي طلب من مسؤولي قلعة الكؤوس إعادته لقائمة الفريق من جديد والمشاركة في المباريات أو السماح له بالرحيل في الشتاء إما ببيع عقده داخليًا أو خارجيًا، رافضًا الاستمرار حال التأكد من عدم إعادته.

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وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي أخطروا اللاعب بأن يايسله سيحدد مصيره، وحال استقر على إعادته للقائمة فهذا سيكون على حساب إما البرازيلي روبرتو فيرمينو أو التركي ميريح ديميرال.

يذكر أن إليوسكي كان قد انضم للراقي في صيف 2021، وتمت إعارته الموسم الماضي لفنربخشه التركي قبل أن يعود من جديد في الصيف ويشارك في أربع مباريات فقط، استبعده بعدها يايسله من القائمة، لعدم الحاجة الفنية في ظل وجود الظهير المحلي المتألق بسام الحريجي.

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