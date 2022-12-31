لاعب الأهلي السابق لوزير الرياضة: سددوا ديون الأندية قبل إبرام الصفقات الكبرى

لم يُفوت البرازيلي جوزيف دي سوزا تغريدة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي الخاصة بانتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر دون استغلالها للإشارة إلى قضيته مع النادي الأهلي.
دي سوزا كان قد فسخ عقده مع الأهلي من طرف واحد في أكتوبر 2020 لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وقد انضم بعدها إلى بشكتاش التركي وتقدم بشكوى لدى فيفا ضد النادي السعودي حُكم لصالحه فيها، حيث ألزم الاتحاد الدولي النادي الجداوي بتسديد 4.8 مليون يورو.
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اللاعب البرازيلي لم يحصل على مستحقاته المالية بعد، وقد أعاد نشر تغريدة وزير الرياضة السعودية التي رحب خلالها بالتعاقد مع رونالدو وأشار إلى أن الدولة ستقدم الدعم لبقية الأندية لجلب المزيد من النجوم الكبار للدوري السعودي.
وكتب اللاعب معلقًا "وزير الرياضة .. أحب تقديم التهنئة لك على تلك الصفقة العظيمة وبعدها أقدم لك النصيحة، سددوا ديون الأندية أولًا ومن ثم وقعوا عقودًا ضخمة لأندية أخرى".
يُذكر أن بعض الأخبار تحدثت عن استهداف النصر لعدد من الأسماء المهمة خلال يناير القادم مثل نجولو كانتي وسيرخيو راموس، فيما تحدث البعض عن سعي الهلال للتعاقد مع ليونيل ميسي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.
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