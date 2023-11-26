"تركت الكرة له تجنبًا لإصابته!" .. لاعب الأخدود يتحدث عن مواجهة كريستيانو رونالدو التاريخية

"تمنى لو يعود به الزمن يومًا كي يزامله في النصر!"

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تحدث عوض خميس؛ لاعب النصر السابق والأخدود الحالي، عن ارتقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، التاريخي خلال مواجهة فريقه، كاشفًا عما دار في ذهنه في تلك اللقطة.

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العالمي حقق الفوز أول أمس الجمعة، أمام الأخدود، بثلاثية نظيفة، سجل منها الدون هدفين، بجانب ارتقائه التاريخي في وسط ملعب الخصم بشكل أكثر من رائع.

حول هذه المواجهة قال خميس، خلال فيديو نشره الإعلامي النصراوي علي العنزي: "عند رؤية رونالدو فقط قلوبنا انتفضت، فكيف بمواجهته في الملعب؟ شيء عظيم اللعب ضده، أنا عاشق لرونالدو، خاصةً وأنا مشجع أساسي لريال مدريد، عندما رأيته في الملعب، رغبت في العودة للنصر للعب معه".

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وأضاف حول الارتقاء: "رونالدو ارتقى أمام مدافعين طوال القامة، فكيف نفعل نحن الصعاليك؟ (إشارة لقصر القامة)، كنت أريد بالفعل القفز معه، لكن قلت في نفسي (اتركه، حتى لو قمت بالاتقاء معه، لن ألحق بالكرة، بجانب أنني خشيت أن أعرضه للإصابة".

يذكر أن هذه المباراة شهدت هدفًا رائعًا من الدون كذلك من تسديدة صاروخية من وسط الملعب، استغل بها تقدم الحارس عن مرماه، وسدد الكرة من فوقه حتى شقت طريقها نحو شباكه.

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