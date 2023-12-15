لاعب الاتحاد "يلوم" بنزيما بعد الخسارة أمام الأهلي .. والغامدي يكشف "شرط" مصالحة الجماهير

تصريحات ثنائي نادي الاتحاد بعد الخسارة أمام الأهلي

أعرب نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن خيبة أمالهم؛ بعد الخسارة أمام الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة.

الاتحاد سقط بهدف مقابل ثلاثة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضها.

وقال فيصل الغامدي، متوسط ميدان العميد الاتحادي؛ بعد المباراة: "ليس هناك مبرر، لنظهر بهذا المستوى أمام الأهلي".

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وقدّم الغامدي في تصريحات لشبكة قنوات "SSC"، اعتذاره إلى الجماهير الاتحادية، مؤكدًا على أن مصالحتهم؛ يجب أن تكون بتتويج الفريق الأول، ببطولتين على الأقل في الموسم الحالي.

أما أحمد بامسعود، ظهير أيسر نادي الاتحاد، اعتبر أن ركلة الجزاء الذي أهدرها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بنهاية الشوط الأول، كانت نقطة التحول في المباراة، والسبب الرئيسي في الخسارة.

وأشار بامسعود، إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل في المباراة أمام الأهلي المصري؛ إلا أنه لم يستغل الفرص، على عكس المنافس.