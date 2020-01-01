لاعب الأهلي السابق: حاولنا ضم مصطفى محمد ولكنه تمسك بالزمالك

مصطفى محمد يقدم مستوى مميز مع الزمالك

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن إمكانيات مصطفى محمد مهاجم الزمالك الشاب وما يقدمه في الوقت الحالي.

مصطفى محمد يقدم مستوى أكثر من ممتاز رفقة الزمالك خلال المباريات الأخيرة، وكان توج بجائزة هداف البطولة الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر.

المهاجم الشاب تمكن من خطف المكان الأساسي في تشكيل الزمالك خلال المباريات الأخيرة ما عدا بعض المباريات الذي يريحه بها كارتيرون المدير الفني للأبيض.

وقال هشام حنفي في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى محمد لاعب مميز يمتلك إمكانيات رائعة وينتظره مستقبل رائع مع فريقه".

وأضاف: "عندما كنت ضمن أعضاء اللجنة الفنية بالأهلي، تحدثت مع اللاعب من أجل ضمه للفريق بعد الأداء الذي يقدمه مع طنطا وقتها".

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وتابع هشام حنفي: "عقدنا اجتماع أنا ومعي علاء ميهوب مع اللاعب للحديث معه للانضمام للأهلي، ولكنه أخبرنا أنه أحد أبناء الزمالك وشرف كبير أنه يلعب للأهلي ولكنه لن يستطع ذلك واعتذر".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته: "اعتذار اللاعب أغلق المفاوضات لضمه سريعًا بعد ما تمسك بانتماءه للفريق الأبيض".