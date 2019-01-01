لاعب اتحاد كلباء: الحكم لم يحتسب ركلتي جزاء لنا ضد الشارقة

هجوم لاذع ضد الحكم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه منصور البلوشي نجم اتحاد كلباء انتقادات لاذعة لحكم مباراة فريقه ضد الشارقة يوم أمس ضمن الجولة الـ22 لدوري الخليج العربي الإماراتي.

وكانت المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 قد شهدت عدة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، وقد حمل البلوشي الحكم مسؤولية عدم انتصار فريقه لعدم احتسابه ركلتي جزاء لصالحه.

إذ قال حسب قناة دبي الرياضية "أستغرب من قرارات الحكم، فحينما تعلّق الأمر بالشارقة ذهب للتأكد من تقنية الفيديو، أما فيما يتعلق باتحاد كلباء، فلم يذهب للتأكد".

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أضاف "لو ذهب للتأكد، لكان الأمر أفضل. أنا شخصيًا شاهدت الكرة ترتطم بيد أحد لاعبي الملك، فطلبت من الحكم التأكد من اللقطة عبر الفيديو فحسب. ماذا كان سيخسر من التأكد منها؟".

وأتم لاعب الوسط مؤكدًا أن الفرق كان بإمكانه تحقيق الفوز لكن نقطة التعادل تبقى إيجابية رغم أنهم لعبوا على أرضهم ووسط جماهيرهم.