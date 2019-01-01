الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج

لاعب أستون فيلا يحقق رقماً قياسياً سلبياً

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أول من يخسر 20 مباراة متتالية في البريميرليج..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

خسر أستون فيلا أمام بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثاني للبريميرليج، ولكن تلك لم تكن المشكلة بالنسبة لجاك جريليش لاعب وسط الفيلانز.

جاء ذلك حيث حفر جريليش اسمه على رقم سلبي فريد من نوعه في تاريخ المسابقة، ليصبح أول لاعب يخسر 20 مباراة متتالية في البريميرليج.

وكان جريليش قد نشأ في أستون فيلا، حيث تم تصعيده لفريق تحت 23 عام في 2012، ثم إلى الفريق الأول في 2013، قبل أن يتم إعارته لنوت كاونتي لموسم واحد، ليعود في صيف 2014 مرة أخرى.

خاض اللاعب موسمه الأخير في البريميرليج رفقة أستون فيلا في 2015-2016، وهو الذي سجل به هزائمه الـ18 الأولى، قبل أن يتلقى آخر هزيمتين هذا الموسم بالعودة من التشامبيونشيب.

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يذكر أن أستون فيلا تأهل في نهاية الموسم الماضي عبر الدورة الإقصائية المؤهلة بالبطاقة الأخيرة بين أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس.

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