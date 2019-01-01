لاعبي أهلي جدة يطالبون زميلهم بالبقاء مع الفريق مدى الحياة

ظهر لاعبي النادي الأهلي وهم يحاولون إقناع اللاعب دجانيني تفاريس بالاستمرار مع الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تداولت جماهير النادي الأهلي السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، للاعبي الفريق وهم يحاولون إقناع زميلهم دجانيني تفاريس بالبقاء مع الفريق مدى الحياة.

المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، سالم الأحمدي، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مقطع فيديو فكاهي للاعبي الفريق وهم يفاوضون دجانيني لتجديد عقده مع الراقي مدى الحياة.

وظهر لاعبي النادي الأهلي وهم يحاولون إقناع اللاعب دجانيني تفاريس بالاستمرار مع الفريق.

مفاوضات لاعبي الأهلي للكابتن دجانيني

لتجديد عقده مع النادي مدى الحياة

🤣🙈 pic.twitter.com/YErwObrxdE — سالم الأحمدي 🇸🇦 (@salem_alahmadi) February 7, 2019

ويقدم تفاريس أداء مميز في الجانب الهجومي للفريق، حيث يُمثل ثنائي مرعب للمنافسين بجانب اللاعب السوري عمر السومة.

📈- دجانيني سجل 13 هدفاً في 12 مباراة لعبها مع #الأهلي في الدوري السعودي، آخر لاعب سجل في الإثني عشر مباراة، كان عمر السومة الذي سجل 14 هدفًا.👏👊 pic.twitter.com/wHcIS8c8CZ — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 8, 2019

يُذكر أن تفاريس يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف نجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز صاحب الـ14 هدف.