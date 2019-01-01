لاعبو نابولي يتخذون التدابير اللازمة لمواجهة عنف المتعصبين

حالة من الخوف والذعر تسيطر على لاعبي نابولي وأسرهم

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن توابع الهجوم الذي تعرض له ثنائي نابولي ألان وبيوتر زيلينسكي هذا الأسبوع من قبل بعض المتعصبين في المدينة الجنوبية.

وكانت زوجة اللاعب البرازيلي ألان، قد أدانت سلوك بعض من جماهير النادي، الذين يتهجمون عليها في كل مكان تذهب إليه في المدينة، والأكثر قسوة، المحاولات المستمرة لانتهاك خصوصيات المنزل في وضح النار –بحسب ما ذكرته على انستجرام في عطلة نهاية الأسبوع-.

واليوم الثلاثاء، قالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، إن منشور زوجة اللاعب البرازيلي، بجانب تكرار نفس الأمر مع الزميل الآخر زيلينسكي، أصاب باقي اللاعبين بالذعر والخوف على حياتهم وحياة ذويهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن قلب الدفاع السنغالي كاليدو كوليبالي بادر باتخاذ الاحتياطات اللازمة، لحماية عائلته، وذلك باستئجار طاقم من الحراس الشخصيين، لمنع أي محاولات مستقبلية على زوجته وأطفاله، كما حدث مع زميليه، وهو نفس الأمر الذي يفعله جُل اللاعبين في الوقت الراهن.

أما جيني زوجة المهاجم لورينزو إنسيني، فقد فرت من المدينة، خوفًا من مواجهة مصير زوجة ألان أو زيلينسكي، خاصة في ظل استمرار النتائج المتواضعة لفقراء الجنوب.

ويُشاع أن جُل اللاعبين الكبار في الفريق يفكرون في مغادرة هذا الطوفان مع فتح سوق الانتقالات الشتوية المنتظرة مع أول ساعات العام الجديد.

1⃣ ساوباولو

2⃣ ميلان

3⃣ مانشستر يونايتد



ثلاثة أندية كبرى تُعاني مؤخرًا في دورياتها، متى يعودون إلى منصات التتويج ويتحولون إلى عمالقة مُجددًا؟ pic.twitter.com/Q6zPrlIVxX — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 12, 2019

وتسببت النتائج السلبية في تقلص فرص الفريق في المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم، بعد تراجعه إلى المركز السابع، فضلاً عن وضعه غير المطمئن في دوري الأبطال، باحتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد ثماني نقاط، بفارق 4 نقاط عن سالزبورج صاحب المركز الثالث، وذلك مواجهة المتصدر ليفربول على ملعبه "أنفيلد روود" في الجولة القادمة ثم جينك في ختام المجموعات.