"لاعبو الأرجنتين سيارات فيراري وميسي صاحب القرار الأكثر أهمية في التاريخ"

ميسي صاحب القرار الأكثر أهمية في تاريخ الأرجنتين...

كشف ماتياس مانا، أحد المحللين في الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني عن دور ليونيل ميسي، خارج الملعب في فوز الأرجنتين بكأس العالم، وكشف عن سر قوة منتخب التانجو عن باقي المنتخبات.

وقال ماتياس مانا في تصريحات صحفية: "كنت دائمًا مهووسًا بمتابعة ما يحتاجه الفريق، وميسي كان يحتاج إلى لاعبي خط وسط جيدين، وبالنسبة تشكيلتنا في كأس العالم 2022 بها أفضل لاعبي الوسط، وهذا أحد أسرار الفريق".

وتابع: "ماك أليستر، وإنزو فيرنانديز، ورودريجو دي بول، وجيوفاني لوسيلسو، جميعهم مثل السيارات الفيراري يعرفون كيفية التوقف وتسريع اللعب، بينما يتمتع اللاعبون الآخرون ببنية بدنية أكبر لا يتمتعون بهذه الجودة التي أعتقد أنها جوهر كرة القدم لدينا".

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وعن دور ميسي، في المساهمة قبل مباراة نهائي كأس العالم 2022: "كنا نشاهد مباراة فرنسا والمغرب، ورأينا كيف يتفوق سفيان بوفال على جول كوندي، لذا أخبرني ميسي أنه إذا لعب دي ماريا، عليه أن يلعب في هذا الجانب، لقد كان القرار الأكثر أهمية في تاريخ الكرة الأرجنتينية".