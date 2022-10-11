لاعبه السابق وهدف الصيف.. برشلونة يستهدف التبضع من فياريال!

برشلونة يريد تدعيم الفريق في الشتاء بأسماء تعطي الإضافة

حضر أحد أفراد إدارة برشلونة الرياضية مباراة إسبانيول وفياريال في الدوري الإسباني من الملعب والتي أقيمت في كورنيا معقل إسبانيول، الهدف الرئيسي من هذه الرحلة هو التبضع من فياريال، وبالتحديد من اسمين هامين في تشكيلته.

الاسم الأول هو خورخي كوينكا تبدو صفقته أسهل بكثير لأنه أتى من برشلونة أصلًا إلى فياريال مع احتفاظ البلوجرانا بحق الشراء مقابل 4 ملايين يورو، مراقبة اللاعب هذا الموسم في الدوري الإسباني أثبتت أنه يستطيع أن يقدم الإضافة لتشكيلة تشافي هيرنانديز.

الاسم الآخر هو مطلب قديم للبلوجرانا كان على وشك التحقق في الميركاتو الصيفي الماضي وهو الأرجنتيني خوان فويث، الذي أصيب وجلب برشلونة بدلًا منه هيكتور بيليرين.

فويث عاد من الإصابة التي ألمت به وشارك في مباراة إسبانيول بدءًا من الدقيقة 77 وقدم أداء جيدًا وينتظر مكانه في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت اهتمام برشلونة بالثنائي، صفقتين من الممكن أن يفتتح بهما فريق تشافي هيرنانديز الميركاتو الشتوي.