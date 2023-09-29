لاعبة ليون تقدم شكوى بتهمة الاعتداء الجنسي ضد مدربها السابق

كاديدياتو دياني تفضح مدربها السابق في باريس سان جيرمان بعد شهور قليلة من مغادرة النادي

قدمت كاديدياتو دياني لاعبة ليون ومنتخب فرنسا شكوى بتهمة الاعتداء الجنسي ضد مدربها السابق في باريس سان جيرمان ديدييه أولي نيكول بحسب صحيفة "لو بارزيان".

دياني غادرت فريق باريس سان جيرمان وانتقلت إلى صفوف الغريم التقليدي ليون بعد نهاية الموسم الماضي، وتوجت مؤخرًا بكأس السوبر على حساب فريقها السابق.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن اللاعبة البالغة من العمر 28 عامًا تقدمت بتلك الشكوى في يونيو الماضي عن واقعتين تعود أحداثها إلى عام 2021.

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الواقعة الأولى بحسب ما روت دياني كانت في معسكر لفريق باريس سان جيرمان النسائي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية حينها قام أولى نيكول بلمس أرداف اللاعبات بمضرب بيسبول صغير، أما الآخرى وقعت بعد نهاية شوط أول في مباراة ودية وقام آنذاك المدرب بلمس مؤخرتها.

محامي المدرب قال لصحيفة لو باريزيان إن موكله "لم يتم استدعاؤه لشرح الوقائع المذكورة أو شرح الأمر من جانبه، بالإضافة أنه الآن يمكنه بدوره تقديم شكوى بتهمة التشهير".

أولي نيكول (63 عامًا) غادر فريق العاصمة النسائي في أغسطس 2022 بالاتفاق المتبادل، قبل عام من نهاية عقده.