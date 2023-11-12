"لاعبان مختلفان" .. تعليق غريب من جوتا على مستوى محمد صلاح!

نجم ليفربول يعلق على استمرارية صلاح..

كشف البرتغالي ديوجو جوتا جناح نادي ليفربول عن الاختلاف الجوهري بينه وبين المصري محمد صلاح نجم "الريدز"، وذلك بعد مباراة الفريق أمام برينتفورد في الجولة 12 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول انتصارًا ثمينًا على برينتفورد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، حيث تمكن صلاح من التسجيل ثنائية، قبل أن يختتم جوتا أهداف اللقاء.

وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بعد المباراة، قال جوتا: "من الرائع دائمًا العودة إلى أنفيلد وتحقيق الانتصار، لقد كان من المهم حقًا أن نحصل على النقاط الثلاث".

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وسُئل جوتا عن الاستمرارية التي يتمتع بها صلاح في التسجيل والصناعة، ليرد قائلًا: "إنه موجود دائمًا، وهو يمثل تهديدًا للمنافسين، ويصنع الفرص، وهو لاعب مهم جدًا لنا، والجميع يعلم ذلك، أود تهنئته على الوصول إلى 200 هدف".

ثنائية صلاح في شباك برينتفورد جعلت "الملك المصري" يصل إلى 200 هدف مع الأندية الإنجليزية، بواقع 198 هدفًا مع ليفربول وهدفين بألوان تشيلسي.

وأضاف جوتا: "من الواضح أننا لاعبان مختلفان، وأننا نحاول كل ما في وسعنا لمساعدة الفريق، وهذا ما نرغب أن نستمر فيه".

وعلق الجناح البرتغالي على حظوظ ليفربول في سباق لقب الدوري الإنجليزي، قائلًا: "الأمر ما يزال مبكرًا، نحتاج إلى مواصلة الفوز لنكون في السباق حتى النهاية، الطريق طويل".

واختتم جوتا تصريحاته قائلًا: "لا يمكنك أن تعرف أبدًا، الوقت مبكر، وجميع الأندية تنافس، وهذا ما نحب أن نشاهده، وآمل أن نكون هناك في النهاية".