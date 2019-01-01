لاسارتي يستقر على بديل رمضان صبحي في مباراة الداخلية

رمضان يغيب عن مباراة الأهلي والداخلية بسبب الإيقاف

فيسبوك تويتر بلال محمد

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي على بديل، رمضان صبحي في مباراة الداخلية والمقرر إقامتها عصر غداً الأربعاء في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

ويغيب صبحي عن مباراة المارد الأحمر مع الداخلية، بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الإنتاج الحربي.

ومن المنتظر أن يدفع لاسارتي بالأنجولي جيرالدو داكوستا، في مركز الجناح الأيسر، بعد المستوى الذي قدمه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

الجامبي باكاري جاساما حكمًا لمواجهة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ✔️ pic.twitter.com/yGUV2tsKuM — جول مصر (@goaleg) February 19, 2019

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز السادس على التوالي، عندما يواجه الداخلية عصر الأربعاء، في ظل الصراع على القمة مع بيراميدز والزمالك.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد لعب 19 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني من 22 مباراة، بينما يتصدر الزمالك الدوري برصيد 51 نقطة من 20 مباراة.