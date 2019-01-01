لاسارتي يُحفز لاعبي الأهلي قبل بيراميدز وجلسة خاصة مع جيرالدو
ماجد جزر فيسبوك تويتر
عقد المدير الفني الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الأربعاء، على استاد مختار التتش بالجزيرة.
لاسارتي خلال هذه المحاضرة على الحديث مع لاعبيه حول أهمية المباراة المقبلة أمام بيراميدز، وضرورة التركيز فيها لتحقيق نتيجة إيجابية.
وفي نفس الإطار، عقد المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأحمر، قبل انطلاق مران الفريق الصباحي اليوم الأربعاء.
بحسب التقارير لاسارتي طالب الوافد الجديد بذل أقصى جهد في التمرين، للتواجد في تشكيل الفريق الأحمر.
رمضان صبحي خلال تدريبات #الأهلي التي أقيمت اليوم استعدادًا لمباراة#بيراميدز.
(📸: IG/ramadansobhi51) pic.twitter.com/c6BmBFzHgM — جول مصر (@goaleg) January 1, 2019
يُذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز مساء الجمعة المقبل على استاد الدفاع الجوي، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.