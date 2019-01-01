لاسارتي: لا أستطيع السير في شوارع القاهرة

مدرب الأهلي يتحدث عن الحياة في مصر وتجربته في القلعة الحمراء

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي المصري سعادته بتجربته في القلعة الحمراء والعيش في مصر.

وقال المدرب القادم من أوروجواي لإحدى الصحف في بلاده: "لا أخرج إلى الشارع إلا متخفيًا بقبعة ونظارة شمسية، جمهور الأهلي يقدر بـ 50 مليون، والجميع لديهم شغف باللعبة، لذلك من الصعب الخروج إلى الشارع".

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كما أضاف لاسارتي: "سعيد بالتواجد مع نادٍ كبير مثل الأهلي، هو أحد أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات في العالم، لقد مروا بظروف عصيبة بخسارتهم لنهائي دوري أبطال أفريقيا، هناك فوارق بين الكرة المصرية واللاتينية، ولكن هناك أكثر من لاعب مصري يمتلك الموهبة والقدرة على النجاح في الكرة اللاتينية".

يشار إلى أن لاسارتي قد خلف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي حل وصيفًا مع الأهلي للنسخة الماضية في دوري أبطال أفريقيا.