مالك لاريسا: عمرو وردة موهوب، نتجاهل بعض تصرفاته

مالك النادي اليوناني يتحدث عن اللاعب المصري

أشاد أليكسيس كوجياس أحد ملاك الأسهم في نادي لاريسا اليوناني بالمصري عمرو وردة مهاجم الفريق، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أنهم في النادي يتجاهلون بعض تصرفاته.

المهاجم خريج قطاع الناشئين في الأهلي أثار جدلًا واسعًا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، ذلك إثر استبعاده من صفوف منتخب مصر بعد انتشار فيديو خارج له على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم عودته لصفوف الفريق وإكماله البطولة بعد ضغط من اللاعبين بقيادة محمد صلاح.

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كوجياس أوضح رغبتهم في تمديد إعارة وردة لهم من باوك لموسم جديد، مضيفًا لإذاعة فوكس أف أم اليونانية "عمرو وردة لاعب موهوب، أتمنى أن يستمر معنا للموسم الجديد".

أضاف "وردة لاعب له مميزات خاصة، وأنا شخصيًا أعتقد أنه شخص جيد، لكني في نفس الوقت ومعي المدرب نتجاهل بعض تصرفاته".

أتم "أعلم تمامًا أن وردة يستحق اللعب أساسيًا في باوك الموسم القادم، لكني أتمنى أن يُوافقوا على استمراره معنا لموسم آخر".