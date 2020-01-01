لاتسيو يهدد حلم مانشستر يونايتد في ضم سافيتش

أين تكون وجهة سافيتش المقبلة؟

قال المدير الرياضي للاتسيو إيجلي تاري إن التفاوض حول تخفيض السعر المطلوب للتعاقد مع متوسط الميدان الدولي الصربي ميلينكوفيتش سافيتش من قبل مانشستر يونايتد أمر مرفوض

ويعد سافيتش أحد أهم الأهداف بالنسبة للعديد من كبار الأندية الأووربية، أبرزهم يوفنتوس وإنتر في إيطاليا ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وحول ذلك، قال قال تاري إن مانشستر يونايتد سيسمتع إلى عروض مانشستر يونايتد هذا الصيف ولكن بشرط ألا يتم تخفيض السعر المطلوب.

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وأضاف: "أعتقد أن الكثير سوف يتغير في سوق الانتقالات، لأن الوباء هو حدث يحدث مرة واحدة في العمر ويغير كل شيء لذلك يجب أن نكون أكثر ذكاء"

وتابع: "قد يتحدث البعض عن انخفاض أسعار الصفقات، ولكن هذا لن يحدث مع اللاعبين من الصف الأول، قد يحدث مع اللاعبين المتوسطين والمنخفضين على مستوى القيمة السوقية"

وأردف: "لاتسيو سيظل موطنًا لسافيتش والعلاقة بينه وبين النادي والعاصمة روما لن تنقطع أبدًا حتى لو رحل عن صفوف الفريق في الميركاتو"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد حاول التعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش منذ عامين ولكن مغالاة لاتسيو في السعر المطلوب أفسدت الصفقة في أكثر من مرة.