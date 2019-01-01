لاتسيو يلجأ للصلاة لفك لعنة الإصابات

لاتسيو يعاني من نقص عددي كبير في صفوفه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

لجأ مسؤولو لاتسيو بحسب التقارير الصحفية للدين من أجل تخليص الفريق من الإصابات المتعددة التي أصابت صفوفه في الآونة الأخيرة.

وعانى لاتسيو مؤخراً من إصابات لعديد من نجومه وعلى رأسهم شيرو إيموبيلي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لويس ألبيرتو، ولوكاس ليفا.

وذكرت "لاجازيتا" أن كلاوديو لوتيتو، رئيس النادي، أحضر قساً من الكنيسة الكاثوليكية لمقر تدريبات الفريق لمباركة المكان وقراءة الصلوات لفك النحس.

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استعانة لاتسيو برجل دين لمباركته ليست المرة الأولى، إذ لجأ لنفس الأمر في 2013 و2010 و2009.

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وخاض لاتسيو مباراته الأخيرة بالدوري أمام جنوى في غياب عشرة لاعبين للإصابة، وهو ما لعب دوراً في سقوطه بنتيجة هدفين لهدف.

وودع لاتسيو منافسات الدوري الأوروبي الأسبوع الفائت بعد خسارته إياباً من إشبيلية بهدفين نظيفين وسابق الهزيمة ذهاباً بهدف نظيف.