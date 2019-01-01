العنصرية تُشوه انتصار لاتسيو، والنادي يدعو لعدم التضخيم

لاتسيو يطالب بالتجاهل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ظهرت علامات العنصرية من جديد في الملاعب الإيطالية بعد حادثة جماهير إنتر ضد خاليدو كوليبالي مدافع نابولي، إذ رفعت مجموعة من جماهير لاتسيو لافتات عنصرية ضد فريق روما.

ونجح لاتسيو في تخطي نوفارا في دور الـ16 من كأس إيطاليا مساء اليوم، وقد أفادت وكالة الأنباء الإيطالية آنسا أن بعضًا من جماهير الكورفا نورد في الملعب الأولمبي رفعت لافتات عنصرية وضد السامية ضد جارهم وعدوهم اللدود.

إذ كُتب على واحدة "روما تلك أصبحت تُشبه أفريقيا"، وعلى أخرى "الجالوروسي يهودي"، بجانب هتافات أخرى ضج بها الملعب خاصة أنه لم يكن ممتلئًا مما أدى لسماع تلك الهتافات بشكل جيد.

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وتحدث المتحدث الإعلامي لنسور العاصمة مؤكدًا أنه لم يسمع تلك الهتافات وأن 98% من الحاضرين مثله، مطالبًا الإعلام بعدم تضخيم تلك الظاهرة، مضيفًا "النادي يُدين كل السلوكيات العنصرية والمعادية للسامية بالتأكيد، لكن علينا النظر لأبعاد تلك الظاهرة".

"أعتقد أننا أصبحنا مهووسين في التركيز على أحداث صغيرة أو غير موجودة. قرأت حول الهتافات وكأن الملعب كله كان يُشارك بها. علينا ألا نحول ذلك إلى ذعر جماهير من لا شيء".