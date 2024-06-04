لابورتا يوجه النيران نحو ريال مدريد: هم أكبر المستفيدين من الحكام وما فعلوه كان قذرًا!

رئيس النادي الكتالوني يحتفل بالبراءة في قضية نيجريرا

قرر جوان لابورتا رئيس برشلونة، توجيه النيران نحو الغريم التقليدي ريال مدريد، بسبب ظهوره في قضية خوسيه نيجريرا التي تم إعلان براءة النادي منها.

برشلونة سبق أن تم اتهامه بدفع مبالغ مالية لخوسيه لويس نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية، وذلك من أجل الحصول على مساعدات تحكيمية، ولكن المحكمة أقرت ببراءة النادي الكتالوني مؤخرًا، بعد محاولات من ريال لتعقيد الوضع على منافسه اللدود.

لابورتا خرج للاحتفال بهذه البراءة، وقال في تصريحات بمؤتمر صحفي أقامه اليوم، الثلاثاء:"ظهور ريال مدريد وتمديد التحقيقات لمدة ستة أشهر كان خطوة قذرة للغاية، لا أعرف لماذا يلعبون بهذه الورقة، لأنهم الفريق المفضل لدى الحكام وهذا أمر معروف".

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وأضاف:"فوجئت بما فعلوه، لأنه لو كان هناك نادي مفضل من قبل الحكام فهو ريال مدريد وليس برشلونة، نحن نؤمن بالعدالة وسيتم تبرئتنا وسط هذه الحملة المنظمة لتشويه صورتنا وللتأثير على قرارات الحكام".

وتابع:"أنا راضٍ لأنني لم أعد متهمًا أو يتم التحقيق معي، ولكني شعرت بالمفاجأة عندما خضعت للتحقيق، يبدو أن كل شيء مباح معنا، ويبدو أننا كنا نشتري الحكام عندما كنا نحاول الحصول على نصيحة".

وفي نهاية حديثه اتهم لابورتا ريال مدريد، بأنهم قاموا بتكييف قرارات الحكام لإظهار برشلونة في صورة المتهم، ولكنه تمسك ببراءة ناديه من أي شبهات.