لابورتا ينتظر القضاء .. المدعي العام يرفض طلب رئيس برشلونة ضد ريال مدريد!

يبدو أن لا شيء يسير بحسب ما يريد لابورتا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدعي العام قد رفض أحد طلبات جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الخاصة بموقف ريال مدريد في قضية نيجريرا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "لا سيكسيتا"، حيث طالب لابورتا بإخراج ريال مدريد من القضية وحرمانه من الإطلاع على كل جديد فيها، وكانت حجة لابورتا قائمة على أن الملكي لم يتضرر ليكون طرفًا فيها.

وأوضحت التقارير أن المدعي العام قد رفض طلب لابورتا، ويقدر وجود ريال مدريد في القضية بالرغم من إبداء لابورتا قلقه من زيادة أطراف القضية وهو ما قد يؤدي إلى اتهامات غير مبررة ويجعل التحقيق مستحيلًا بحسب ما يرى رئيس برشلونة.

وأكدت كذلك أن الأمر في الوقت الحالي سيكون في يد القاضي نفسه، الذي سيحدد إذا ما كان يجب أن يكون ريال مدريد وإسبانيول وأتلتيكو مدريد وغيرهم من الأندية الذين أعلنوا ظهورهم في القضية هم أحد أطرافها أم لا.

جدير بالذكر أن القضاء لم يعترف حتى الوقت الحالي إلا بظهور رابطة الدوري والاتحاد الإسباني في القضية كأحد الأطراف.