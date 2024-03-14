لابورتا يكشف عن منقذ برشلونة، وروميو مودعًا النادي: لم نتقاضى رواتبنا!

تغييرات منتظرة في هيكلة العملاق الكتالوني

خطاب عاطفي ومؤثر برحيل شخصية هامة جديدة، مشهد أصبح متكررًا بشدة في نادي برشلونة الإسباني، والدور هنا على إدوارد روميو.

النائب الاقتصادي لجوان لابورتا رئيس النادي، أعلن رحيله بالتراضي عن مجلس الإدارة، موضحًا أسباب قراره، بعد الأنباء حول عدم تفرغه بشكل كامل لأداء مهام منصبه.

وقال روميو في المؤتمر الصحفي العاجل الذي أجراه لابورتا، اليوم، الخميس:"العمل في برشلونة يمنحك تقديرًا لا يُصدق، ولكن في بعض الأحيان تتغير المواقف، لقد أمضيت عامين ونصف مع النادي وقمت بتكثيف كل مجهوداتي لخدمته".

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وأضاف:"نحن لا نتقاضى رواتبنا من النادي، ومع بدء مشاريع أخرى أصبح هذا التفاني المطلق يمنعني من الجمع بين الجانبين، لذلك قررت الرحيل وأنا ممتن لهذا النادي الذي منحني شرف التواجد به".

وظهرت علامات التأثر بوضوح على روميو خلال المؤتمر الصحفي، بل بكى للحظات خلال كلمته التي استمرت لحوالي 10 دقائق.

ومن جانبه قال لابورتا تعليقًا على حديث روميو:"يتحدث إدوارد عن الامتنان، لكنني الشخص الذي يمتلك هذا الشعور تجاهه، لأنه كان شخصًا رئيسيًا في إنقاذ اقتصاد برشلونة، من العدل أن أقول ذلك، لأنه ساهم في الأمر إلى جانب المديرين التنفيذيين والمسؤولين الآخرين الذي شاركوا في هذه الخطة".

وتابع:"تخفيض الـ200 مليون دولار التي كان يخسرها النادي كان بمثابة جهد جبار احتاج لتكاتف جهود الجميع".

وأوضح:"أسباب الاستقالة مهنية بطبيعتها، خدمة النادي بقلوبنا هي مصدر فخر للجميع، إدوارد كان لديه شعور غريب يحمله بداخله وأخبرني به بحكم صداقتنا، وكان علي أن أدعم إرادته وتسهيل الأمر عليه".

جدير بالذكر أنه رغم اعتبار الهدف الرئيسي من المؤتمر هو الإعلان عن تغييرات في هيكلة برشلونة، إلا أن لابورتا لم يكشف عن اسم النائب الاقتصادي الجديد له، حيث يفضل الانتظار قليلًا لأن روميو لن يرحل رسميًا عن منصبه قبل 30 يونيو القادم.