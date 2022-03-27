لابورتا يكذب كومان: منحته فرصتين للنجاح رغم شكوكي!

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن تفاصيل إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من تدريب النادي الكتالوني قبل أسابيع.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن كومان حصل على أكثر من فرصة من أجل تحسين الأمور في برشلونة لكنه لم يستغلهم.

وقال لابورتا: "كان لدينا تعاقدنا مع كومان ولم يكن الوقت مناسبًا من أجل تغيير المدير الفني، وأعطيناه الفرصة لتحسين الأمور".

وأضاف: "الأوضاع لم تتحسن كثيرًا بسبب الظروف، والإصابات ومعاناة الفريق على مستوى العقلية وغياب الطموح، لذلك منحناه فرصة أخرى".

وأكمل: "عند نقطة محددة رأيت الأمور تتحرك للخلف فقط، وكنت على تواصل دائم مع تشافي وعندما طلبت منه قيادة الفريق وافق فسافرنا إلى قطر لأن عقده كان ممتدًا".

وخاض تشافي 25 مباراة مع برشلونة منذ توليه لقيادة الفريق الفنية وحقق الفوز في 14 منهم وتعادل في سبع مواجهات وخسر أربعة لقاءات.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، وفاز على ريال مدريد قبل أيام بأربعة أهداف نظيفة.