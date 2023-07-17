لابورتا يكشف اسم أول صفقة طلبها تشافي للموسم الجديد!

رئيس النادي الكتالوني يعلن السر للجميع.

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن اسم أول لاعب قام المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للنادي بطلبه منه في سوق الانتقالات الحالي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أن تلك الصفقة أخذت الكثير من العمل من فريق العمل حتى يحسمها بالرغم من وجود عدة أطراف فيها.

وقال لابورتا: "إنها صفقة خاصة للغاية، لأنه تلقى العديد من العروض، لقد كان أول اسم طلبه منا تشافي في سوق الانتقالات وعملنا على ضمه منذ شهور".

وأضاف: "أخيرًا جاء جوندوان إلى برشلونة، لقد اتخذ قراره أن ينضم لنا، وقد كانت صفقة تعزز موقفنا رياضًا ومؤسسيًا".

جدير بالذكر أن جوندوان سيسافر مع بعثة برشلونة المتجهة إلى الولايات المتحدة من أجل خوض عدة وديات استعدادًا للموسم الجديد، أبرزهم سيكون أمام ريال مدريد.