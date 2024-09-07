لابورتا يعترف.. هكذا ساعد لويس سواريز برشلونة "اللطيف" في إبقاء أراوخو!

"البيستوليرو" يحمل برشلونة في قلبه حتى بعد الرحيل..

أثنى رئيس برشلونة جوان لابورتا بشكل كبير على المهاجم السابق للفريق لويس سواريز، بعد اعتزال "البيستوليرو" اللعب الدولي مع أوروجواي وهو الهداف التاريخي للمنتخب.

وفي مؤتمره الصحفي الأخير. سأل أحد الصحفيين لابورتا عن اعتزال مهاجم أوروجواي: فقال: "لويس لاعب غير عادي وشخص لطيف للغاية، لم يكن معي عندما كنت رئيسًا لكنه يساعدنا، لديه علاقة جيدة مع ديكو ومع أشخاص آخرين في النادي وكذلك مع أراوخو، آمل أن يقوم بعمل جيد جدًا في حياته الجديدة، برشلونة هو موطنه وسنكون سعداء بوجوده كجزء من الذكرى الـ 125 لتأسيسه".

الجانب الذي لم يتخدث عنه لابورتا صراحة، ولكنه هو المقصود بأن سواريز "يساعد" برشلونة، كان المتعلق باحتمالية رحيل مواطنه رونالد أراوخو عن البلوجرانا وما بذله سواريز من أجل ألا تتم هذه الحالة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن سواريز الذي يتمتع بعلاقة رائعة مع أراوخو كان يعلم بشأن التوترات التي تواجهه في الفريق، بدءًا من اهتمام بايرن ميونخ الكبير به، مرورًا بالطرد الصعب الذي تلقاه أمام باريس سان جيرمان، والجدال آنذاك مع إلكاي جوندوجان، إضافة إلى شكوكه حول عروض التجديد، وانتهى الأمر بالإصابة التي تعرض لها نهاية شهر يوليو.

كل هذا جعل سواريز يحذر إدارة برشلونة من أن العرض الكبير من بايرن لضم أراوخو قد يتسبب في ذلك بالفعل، ونصحهم بعدم ترك ذلك يحدث لأن "المنافسة على الألقاب أهم من المال".

حينها كان لابورتا قد قدم عرض تجديد لأراوخو، لكن ما قيل آنذاك عن "مشاكل تواصل" هي ما أعاقت الرد السريع من الأوروجوياني، لكنه بات قابلًا على الأقل لسماع عروض التجديد من برشلونة وسط المغريات العديدة في سوق الانتقالات.