لابورتا يحسم ملفات عقد ميسي وإعادة نيمار وتشافي لبرشلونة

ما هو مشروع خوان لابورتا لقيادة برشلونة مرة اخرى؟

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الأسبق، عن رؤيته المستقبلية وطريقة إداراته لملفات تجديد عقد ليونيل ميسي وإعادة نيمار دا سيلفا وتشافي هيرنانديز.

لابورتا أعلن رغبته في خوض انتخابات 2021 المقبلة بعد أن فشل في تحقيق النجاح في انتخابات 2015.

وكان لابورتا قد تولى رئاسة النادي بين 2003 حتى 2010 في واحدة من أنجح حقب البلوجرانا.

المزيد من الفرق

وقال صاحب الـ57 عامًا في تصريحات لبرنامج "كواترو" الإسباني: "لست قلقًا من مسألة عقد ميسي، أعتقد أنّه سيقبل بالبقاء في الفريق وسوف يوقع على عقده الجديد".

وتابع: "أتفهم سر غضبه من الإدارة، ولو كنت مكانه لشعرت بالأمر ذاته، لكنني واثق من حبه لبرشلونة ورغبته في البقاء".

وحول إمكانية عودة نيمار، واصل: "سوف أحاول التوقيع مع اللاعب في أقرب وقت ممكن، التعاقد مع البرازيلي سوف يكون خطوة رائعة لبناء فريق المستقبل".

أما بالنسبة لمنح تشافي فرصة تدريب برشلونة، فأوضح: "بالطبع أراه مدربًا للفريق في المستقبل، ولكن من الصعب تحديد موعد منحه هذا المنصب لأن هناك العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بذلك".

واختتم: "عشت فترة عظيمة رئيسًا للنادي ورأيت الفريق يحقق كل الألقاب الممكنة، والأهم أنّ ريال مدريد خلال فترتي لم يحصد أي لقب في دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق دوري أبطال أوروبا مرتين خلال فترة لابورتا وكانت أنجح فتراته في 2009 بتتويج النادي الكتالوني بالسداسية.