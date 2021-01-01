لابورتا يتسلح بـ"أجويرو" للإبقاء على ميسي في برشلونة!

فكرة مميزة للغاية..

سيحاول جوان لابورتا أن يجلب سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى برشلونة في صفقة انتقال حر الصيف المقبل سعيًا منه في إقناع ليونيل ميسي بالاستمرار في كامب نو.

لابورتا هو أحد أوفر المرشحين حظًا للفوز برئاسة برشلونة في الانتخابات المزمع إقامتها يوم الأحد المقبل، وبدأ بالفعل في بناء استراتيجية من أجل ضمان بقاء ميسي مع البرسا.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فريق لابورتا وضع أجويرو كخيار أول لدعم مركز المهاجم الصريح في الصيف المقبل خصوصًا وأن الصفقة ستكون مجانية.

عقد الدولي الأرجنتيني في ملعب الاتحاد ينتهي بنهاية هذا الموسم وسط محاولات من النادي الإنجليزي لتمديده، إلا أن دخول برشلونة إن صحّت الأنباء من شأنه أن يُغيِّر الكثير.

العلاقة الوطيدة التي تربط أجويرو بميسي منذ أن كانا سويًا في منتخب الأرجنتين للناشئين من شأنها أن تُشجع البرغوث على الاستمرار في كامب نو، لا سيما وبعد فقدانه صديقه المقرب لويس سواريز في الصيف الماضي برحيله إلى أتلتيكو مدريد.

بجانب ما سيجلبه أجويرو من ميزة الإبقاء على ميسي، فأيضًا صفقته لن تكلف الخزائن شيئًا مما يتماشى من الوضع الاقتصادي الراهن الحرج لبرشلونة، مع عدم الإغفال عن المميزات الرياضية لضم لاعب بقدرات صاحب الـ32 عامًا.

يبقى الأمر برمته متوقفًا على ما سيحدث في انتخابات الأحد، والتي تشير الإحصائيات والتوقعات المبدئية إلى فوز لابورتا وبدرجة أقل منافسه فيكتور فونت.

الجدير بالذكر أن أجويرو غاب عن أغلب مباريات هذا الموسم حتى الآن بسبب الإصابة، وبدأت إدارة سيتي في التخطيط لحقبة ما بعد الأرجنتيني بالتفكير في التعاقد مع إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

كما تجدر الإشارة إلى أن التعاقد مه مهاجم صريح تعد أولوية الصيف المقبل لبرشلونة بعد عدم تعويض رحيل سواريز سواءً في الصيف أو الشتاء الماضيين جراء المحنة الاقتصادية الراهنة في البلوجرانا.