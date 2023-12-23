لابورتا وتشافي يحددان هدف برشلونة حتى "لا تحدث عواقب!"

الكيان الكتالوني لا يمر بأفضل المراحل..

إذا كان هناك شخصان يتمتعان بالتفاؤل والإيجابية داخل برشلونة، فهما جوان لابورتا وتشافي هيرنانديز، اللذان يؤمنان أن موسم النادي الكتالوني لم ينته إلى الآن رغم التخبطات التي يواجهها الفريق.

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن كلا من لابورتا وتشافي مقتنعان تمامًا بأن كأس السوبر في يناير المقبل سيكون نقطة تحول بالنسبة للفريق لبدء العودة، كما حدث العام الماضي، حيث كان الأداء الذي قدمه البلوجرانا أمام ريال مدريد حافزًا للانفجار حتى نهاية الموسم.

وبالتالي، فإن مسابقة كأس السوبر لن ينظر إليها على أنها لقب بسيط، تمثل حافزًا مختلفًا ونقطة تحول في موسم تشافي الذي يبدو فيه برشلونة عاجزًا عن تحقيق اللقبين المهمين، الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة تؤكد أن الهدف الذي ينشده لابورتا وتشافي هو الوصول إلى إنجاز الموسم المقبل بتحقيق بطولتين، بالتالي سيكون كأس ملك إسبانيا هو الآخر هدفًا ملحًا للكتيبة الكتالونية.

لكن حينما سئل الثنائي عن موسم برشلونة وتوقعاتهما له، أكدا أن هناك أملًا لا يزال موجودًا بتحقيق الألقاب الكاملة، لم يستبعدا الدوري ودوري أبطال أوروبا أيضًا.

الواقع الذي يفرض نفسه، والذي أكده تشافي في تصريحات سابقة له، أنه إذا خرج النادي الكتالوني خالي الوفاض هذا الموسم، فمن المحتمل عدم إكماله لتجربته فيه، لأنه كما قال: "في الخسارة توجد عواقب!".