جميع الأخبار تقول إن ميسي خارج برشلونة لكن رئيس النادي الكتالوني له رأي آخر.

رد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على الأنباء التي تؤكد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح بعيدًا عن العودة لفريقه السابق في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا خلال احتفالات النادي بفوز فريق السيدات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث قال له أحد الأشخاص: "عودة ميسي صعبة"، فرد لابورتا: "سترى".

في الوقت نفسه خرج ماتيو أليماني المدير الرياضي الحالي للنادي وأكد أن الأمور شائكة وهناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكن الكشف عنها حاليًا.

وقال أليماني: "عندما يتم حل الموقف الخاص بليونيل ميسي سنتحدث عن التفسيرات، هناك الكثير من الأمور والتفاصيل".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن عن رحيل ليونيل ميسي عن صفوفه بشكل رسمي مساء السبت، ليتم ربط النجم الأرجنتيني بعدة أندية من بينهم برشلونة والهلال.