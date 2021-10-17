لابورتا: ميسي شخص غير عادي وعقدت اجتماعات لضم هالاند!

رئيس نادي برشلونة تحدث أيضًا عن الوضع الاقتصادي للنادي..

كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة عن سعي الفريق الكتالوني للتعاقد مع إرلينج هالاند، وعن حديثه مع وكيل نجم بوروسيا دورتموند.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي انعقدت صباح اليوم، والتي تحديث فيها الرئيس أيضًا عن الوضع المالي للنادي، وعن أسطورة الفريق الذي رحل في سوق الانتقالات ليونيل ميسي.

وقال لابورتا: "هناك سيطرة على كل شيء، اقتصاديًا وضمن القانون، نتحدث بشفافية تامة عن كل ما اكتشفناه".

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وأردف: "الأرقام هي الحقيقة القاسية وأحيانًا يصعب استيعاب الحقيقة، علينا أن نفهم أننا في عالم تنافسي للغاية".

وعن سعي برشلونة للتعاقد مع هالاند قال لابورتا: "بالطبع عقدت اجتماعات مع وكيل هالاند، تقوم إدارة كرة القدم مع ماتيو أليماني بعمل استثنائي، ولكن عليك أن تكون حذرًا وتعمل بشفافية لا يمكننا الدخول في تناقضات".

وتوجه بالحديث للجمعية العمومية قائلاً: "أطلب منكم التصويت للأفضل لمصلحة برشلونة، الوضع ليس بالسهل ولكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنصلحه".

تطرق لابورتا في حديثه أيضًا لليونيل القائد السابق للفريق وقال: "لميسي نحن نمتلك كل شيء، إنه شخص غير عادي يحب برشلونة. لكن الكيان فوق الجميع، حتى لو كان ليو".

جدير بالذكر أن الأسطورة الأرجنتيني رحل عن النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية، بعد فشل الإدارة في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.