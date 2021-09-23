لابورتا معلقًا على بيان كومان: لم يكن ضروريًا

رئيس برشلونة يطالب كومان بالهدوء.

يعيش نادي برشلونة الإسباني أيامًا صعبة، بداية على صعيد النتائج في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، مرورًا بأزمة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق مع إدارة النادي.

كومان قام يوم الأربعاء بالظهور في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة قادش في الدوري الإسباني، واقتصر ظهوره على قراءة بيان معد سلفًا دون قبول أسئلة من الصحفيين.

كومان أكد خلال بيانه على الموقف الصعب الذي يعيشه الفريق في الوقت الحالي، لكنه شدد على دعم الإدارة الكامل له.

جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قدّر بالفعل الكلمات التي قالها كومان في بيانه، واحترامه الكامل لما قام به.

ماذا قال لابورتا عن موقف كومان؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن الكلمات التي قالها لابورتا للرد على بيان رونالد كومان.

وقال لابورتا: "اكتشفنا في اللحظة الأخيرة أنه يريد أن يدلي بهذا البيان فقط".

وأضاف: "عليه الالتزام بحضور المؤتمر الصحفي، وله الحرية في الرد أو التعبير عن نفسه بالطريقة التي يراها، نحترم قرار المدرب، لكننا اكتشفنا ما يريد أن يفعله قبل وقت قصير".

ماذا قال لابورتا عن وضع برشلونة الحالي؟

لابورتا تطرق إلى الوضع الذي يعيشه برشلونة حاليًا بقوله: "حسنًا، نحن في لحظة صعبة، وأعتقد أنه يجب أن نتحلى بالكثير من الهدوء".

وأكمل: "لدينا الأمل في تحقيق نتيجة جيدة ضد قادش، لأن هذا هو ما يهم، يتم التغلب على مثل تلك المواقف بالنتائج، ونحن سنواصل التقدم والقتال".

ماذا قال لابورتا عن مستقبل كومان؟

رئيس برشلونة، وبعد ساعات من تلك التصريحات قرر شن هجوم مبطن على كومان وقال عن البيان: "أعتقد أنه لم يكن ضروريًا، الإجابة على الأسئلة يمكنه دائمًا من شرح موقفه".

وحول ما إذا كان مستقبل كومان في خطر إذا لم يحصل على النقاط الثلاث أمام قادش، قرر لابورتا أن يترك الأمر معلقًا.

وقال لابورتا في ختام حديثه: "مستقبل المدرب يعتمد دائمًا على النتائج، هنا ليست النتائج فقط، بل أيضًا طريقة اللعب، وكومان يعرف ذلك، وسوف يتصرف كمحترف".

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