لابورتا: ما حدث في مباراة ريال مدريد كان عارًا!

برشلونة يهاجم ما حدث في مباراة ريال مدريد الأخيرة...

هاجم جوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، ما حدث في مباراة ريال مدريد، وألميريا، في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، ووصف الأخطاء التحكيمية في المباراة بأنها "عارًا" على الكرة الإسبانية.

وشهدت مباراة ريال مدريد، وألميريا، والتي انتهت بفوز الميرينجي بثلاثة أهداف لهدفين، الكثير من الجدل التحكيمي، وسط اعتراضات من لاعبي ألميريا، على قرار الحكم بعدم احتساب هدف لفريقهم، واحتساب هدف لفينيسيوس جونيور لاعب الملكي به شبه لمسة يد.

واستغل لابورتا، تواجده في حفل أقامته صحيفة "موندو ديبورتيفو" مساء اليوم الإثنين ليخرج ويحتج على التحكيم في الدوري الإسباني، وقال: "ما حدث في مباراة ريال مدريد وألميريا كان عارًا".

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وتابع: "على لجنة التحكيم أن تستجيب للضغوط التي تحدث هذا الموسم، وإذا لم يفعلوا ذلك فسيتركنا ذلك في حالة من القلق الشديد".

وتطرق رئيس النادي الكتالوني، للحديث عن فوز فريقه المثير أمام ريال بيتيس وقال: "نحن سعداء بالفوز، كل يوم فريقنا يصبح أقوى، ولكن بسبب قرارات التحكيم لم نتمكن من تقليص الفارق، أنا متفائل هذا الموسم فريقنا يتحسن ولدينا لاعبون يتمتعون بجودة عالية".