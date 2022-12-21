لابورتا لم يرم المنديل.. رئيس برشلونة يستغل فترة راحة ميسي لإقناعه بالعودة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن استمرار وجود رغبة لدى إدارة نادي برشلونة للتوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
فبحسب ما ورد من صحيفة "سبورت" فإن رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، لم يرم المنديل بعد في محاولة تحقيق العودة الدرامية للبرغوث مع النادي الكتالوني.
إذ أوضح التقرير أن لابورتا سوف يستغل الفترة الحالية التي يرتاح فيها ليونيل بعد التتويج بكأس العالم من أجل التواصل معه والتحدث معه بشأن العودة من جديد لبرشلونة.
لكن تظل المشكلة المالية هي العائق لرجوع ميسي لكتالونيا، لكن التقرير أضاف إلى وجود بعض الحلول الاقتصادية المقترحة من أجل تسهيل عودة الارجنتيني، خاصةً وأنه سيكون مجانيًا بانتهاء الموسم الحالي.
جدير بالذكر أن هذه الأنباء تأتي في أعقاب تصريحات رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي التي قال فيها إن فريقه يرغب في تمديد عقد ليونيل.
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