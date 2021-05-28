لابورتا في مأزق.. كومان يكذبه ووكيله يتهمه بانتهاك الخصوصية!

هل يدفعه ذلك للرحيل؟

أثار حديث رئيس برشلونة جوان لابورتا عن الحالة الصحية لمدرب فريقه رونالد كومان غضب وكيل أعمال الهولندي، روب يانسن، ووصف حديث الرئيس بـ"الهراء".

وكان كومان قد توجه إلى المستشفى في برشلونة يوم الخميس ونقلت وسائل الإعلام هذه الأنباء، وقد قال لابورتا في مؤتمره يوم الجمعة أن المدرب تعرض لنوبة قلبية لكنه بخير الآن.

لم يكن هذا هو التصرف الوحيد "المستفز" إلى حد كبير من لابورتا إلى كومان، فقبلها في الاجتماع الذي عُقد لحسم مصيره طلب منه مهلة 15 يومًا لإيجاد بديلًا له في تدريب البرسا، أو الإبقاء عليه.

بدوره، علّق الوكيل يانسن في حديث للصحافة على ما قاله لابورتا حول الحالة الصحية لكومان "هذا هراء كامل!".

كما أضاف "لا يسمح للرئيس بأن يقول مثل هذه الأشياء على الإطلاق، فهذا انتهاك واضح للخصوصية".

وكشف يانسن حالة كومان الصحية بشكل واضح، حيث قال "رونالد كان يقيس ضغط الدم فقط، لقد خضع لقسطرة القلب لذلك عليه القيام بالقياس بين الحين والآخر، هذا كل ما في الأمر".

غضب ممثلي كومان من لابورتا عُبِّر عنه بوسيلة أخرى، وهذه المرة من خلال تغريدة لشركة فاسرمان عبر تويتر إلى برشلونة تسخر من أفكار لابورتا حول مستقبل المدرب الذي في وكالتهم.

التغريدة أتى فيها "تخيل: أريد أن أتزوجك، لكن لدي شكوك، امنحني أسبوعين للعثور على شريك أفضل، إذا لم أجد الشخص المناسب ، فسوف نتزوج على أي حال!".

وبعدما أثارت التغريدة ضجة كبيرة، تم حذفها من قبل الشركة، ولكنها كانت بمثابة الرسالة الواضحة أن كومان وفريقه في حالة غضب كبيرة من لابورتا.

أما كومان نفسه فاستجاب إلى الأنباء، وقرر الخروج إلى الإعلام والتأكيد على أن حالته الصحية بخير وليس كما زعم لابورتا.

Don’t believe anything you hear. I am healthy, that’s all that matters in life! 🙏👍 pic.twitter.com/yTlPxL0sKn — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) May 28, 2021

المدرب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر كتب "أنا بخير صحيًا، لا تصدقوا كل ما تسمعونه، الصحة هي كل ما يهم في هذه الحياة".

الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية قد طرحت أسماء عدة لخلافة كومان في مقدمتها تشافي هيرنانديز، ولكن لابورتا يفضل جلب مدرب صاحب خبرة أكبر من مدرب السد القطري الحالي.