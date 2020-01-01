لابورتا: رفضت 250 مليون يورو من إنتر لبيع ميسي

الرئيس القديم يؤكد الرواية الشهيرة

أوضح جوان لابورتا، المرشح الرئاسي في انتخابات برشلونة المقبلة، حقيقة محاولة إنتر ضم النجم ليونيل ميسي في الماضي ورفضه العرض

لابورتا واحد من تسعة أسماء تأكد ترشحها حتى الآن في الانتخابات المزمع عقدها بيناير القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد لبرشلونة.

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وقال لابورتا بمؤتمر ترشحه: "ميسي يحب برشلونة ولا يمكن أن يشكك أحد في ذلك، نحب بعضنا ونحترم بعضنا ولكن لم نتحدث بعد، سيأتي وقت الحديث".

وأضاف: "في 2006 تقدم موراتي بعرض قيمته 250 مليون يورو لضم ميسي إلى إنتر ولكن رفضت، لن أتحدث عن الصفقات الآن لأنها ستكون وضعية لا تظهر احتراماً للفريق الحالي".

وواصل: "هالاند أم مبابي؟ لاعبان رائعان ولكن ليس الوقت الحالي المناسب للحديث عن الصفقات، يجب النظر للنادي أولاً".

وعن المدرب: "كومان مدرب عظيم وله تاريخ هنا ويملك عقداً ويستحق الاحترام، تشافي مرجع لنا وأكن له الاحترام ولكن لم أتحدث معه، أملك مشروعي الخاص، من الصعب تقديم أي وعود الآن".

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لابورتا تولى رئاسة برشلونة في الفترة من 2003 وحتى 2010، والتي شهدت عودة الفريق للتتويج بدوري الأبطال في مناسبتي 2006 و2009.