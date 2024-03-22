لابورتا: ربما نبيع نصف النادي، وهؤلاء هم العدو الحقيقي لبرشلونة!

مقابلة مثيرة مع رئيس النادي الكتالوني

أكد جوان لابورتا رئيس برشلونة، أنه يتمسك بحلم الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم، رغم حالة التشاؤم التي يعيشها البعض.

لابورتا تحدث لصحيفة "موندو ديبورتيفو" عن العديد من الموضوعات الهامة، في الجزء الأول تطرق إلى مستقبل تشافي وخليفته، والآن يتحدث عن حظوظ فريقه في المنافسة بالإضافة لإمكانية فسخ التعاقد مع شركة نايكي.

وقال رئيس النادي الكتالوني عن المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا:"نعم نحن في المنافسة على البطولتين، وتوقعت ذلك من بداية الموسم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أنا لست الوحيد، هناك الكثير ممن يؤمنون بهذا الأمر، إذا كنت تعمل في كرة القدم عليك أن تؤمن بإمكانياتك، وأن العمل الذي تقوم به سيؤتي ثماره، وما أطلبه من أولئك الذين لا يؤمنون بنا بأن يدعونا نحلم".

وعن أعداء برشلونة:"بالتأكيد هناك بعض الأعداء والخصوم والأشخاص الذين يدافعون عن مصالح الأندية الأخرى، وأنا لا أتحدث عنهم، حديثي الآن عن أولئك الذين يخافون من إمكانية الفوز، دعونا نعمل ونحلم، نحن الآن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمامنا مباراة صعبة للغاية أمام باريس سان جيرمان ونشعر بحالة شديدة من الحماس في غرفة تبديل الملابس، الفريق الآن أقوى وأكثر تنسيقًا ولديه أهداف واضحة".

وعن التخلص من الضغوط بعد إعلان تشافي للرحيل:"عانينا من عدة إصابات مثل جافي وفرينكي دي يونج وتير شتيجن وبيدري، كانت هناك العديد من الضغوط، ولكننا نؤمن بجودة هذا الفريق ودور تشافي الذي نعتبره كأسطورة لنادينا".

برشلونة مرتبط بعقد مع شركة نايكي للملابس الرياضية حتى عام 2026، مع إمكانية تمديده حتى 2028، ولكن هناك بعض الأنباء انتشرت حول إمكانية فسخ هذا العقد.

وفي هذا السياق قال لابورتا:"في بعض الأحيان الشيء السهل ليس هو الأفضل، والآن ما نريده هو الأفضل لبرشلونة".

وأوضح:"الأمور لا تزال مُعلقة، هناك نايكي وهناك منافسون لهم مهتمون أيضًا، السوق يخبرنا أن برشلونة يستحق أكثر مما لدينا في العقد معهم، إنه قرار مهم للغاية ونعقد اجتماعات دورية بخصوص هذا الشأن، وسننتظر قبل الخروج بالقرار الأفضل للنادي".

وعن أزمة برشلونة مع شركة "Libero":"لقد رفعنا دعوى قضائية ضدهم، إنها شركة مدرجة في سوق فرانكفورت واستفادت من العقد المُبرم معنا، سيكون عليهم دفع الأربعين مليونًا التي يتعين عليهم دفعها، وإذا لم يفعلوا ذلك فسوف يحتفظون بنسبة رمزية".

وأكمل حديثه:"هناك العديد من الخيارات والشركات أمامنا بخلاف ليبيرو، هناك شركة ترغب في استثمار مبلغ كبير من المال مقابل الاحتفاظ بنسبة 49% من أصول النادي".

وفي نهاية حديثه تطرق لابورتا إلى أزمة ديكو وعمولات صفقة رافينيا، لأن البرتغال كان وكيلًا للجناح البرازيلي قبل انتقاله للعمل كمدير رياضي لبرشلونة، مشيرًا إلى أن تقسيم العمولات يتم بطريقة قانونية للغاية.