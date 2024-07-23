لابورتا ينتصر على ديكو بالقوة الجبرية في معركة نجم برشلونة!

الكفة تميل نحو رغبة الرئيس بعد ضربة كوبا أمريكا

تحول موقف إدارة برشلونة إلى تنفيذ رغبة الرئيس جوان لابورتا، فيما يتعلق بمستقبل المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو.

وكان هناك انقسام واضح داخل النادي الكتالوني، بشأن مستقبل أراوخو، خصوصًا أن المدير الرياضي ديكو، كان يتمسك ببيعه هذا الصيف لتوفير الأموال من أجل صفقات مثل داني أولمو أو نيكو ويليامز.

في المقابل، تمسك لابورتا بضرورة تجديد عقد أراوخو والذي ينتهي في 2026، حيث يعتبره من أهم أعمدة الفريق ويجب الاعتماد عليه كقائد للمستقبل مع المواهب الصاعدة.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الإصابة القوية التي تعرض لها رونالد أراوخو مع منتخب أوروجواي في كوبا أمريكا، وستبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر، قلبت الكفة لصالح جبهة لابورتا، حيث سيصعب بيع اللاعب حاليًا وهناك نية واضحة للاتفاق مع على عقد جديد.

وأشارت إلى أن ديكو كان يفضل بيع أراوخو، بعد أن تعقدت المفاوضات بشأن تجديد عقده قبل انطلاق كوبا أمريكا، وكانت الوجهة الأقرب هي بيعه لمانشستر يونايتد الذي وضع 250 مليون يورو في خطته الاستثمارية هذا الصيف وقدم عرضًا ضخمًا للفوز باللاعب.

وأوضحت "سبورت"، أن هذا الأمر لاقى اعترضًا صريحًا من لابورتا الذي لعب دورًا فعالًا في مفاوضات تجديد عقد أراوخو، وتمسك بعدم بيع أحد قادة الفريق، لذا تدخل الرئيس بشكل مباشر في محاولة لإبرام اتفاق، لكنه حتى الآن لم يتحقق.