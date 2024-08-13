لابورتا يحبط جماهير برشلونة.. رئيس النادي الكتالوني يكشف الجديد في صفقة نيكو ويليامز!

ماذا جد؟

تسبب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في إحباط كبير لجماهير فريقه بعد أن طالبوه بضم اللاعب نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو.

جاء هذا على هامش مباراة النادي الكتالوني في كأس جوان جامبر أمام نظيره موناكو، حيث لعب الفريق آخر مبارياته التحضيرية.

ووجه أحد المشجعين كلامه للابورتا وطلب ضم ويليامز، ليرد رئيس النادي الكتالوني قائلًا: "لدينا فريق رائع بالفعل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي هذا في ظل تردد أنباء عن حصول الفريق الكتالوني على موافقة من نيكو ويليامز على الانضمام لصفوفهم، بحسب ما ذكرت صحيفة سبورت قبل عدة ساعات.

جدير بالذكر أن برشلونة يسعى خلال سوق الانتقالات الحالي لضم لويس دياز بحسب صحيفة سبورت أيضًا، وكبديل لويليامز حال لم يأت الباسكي.