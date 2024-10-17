برشلونة يفجرها: تلقينا عرضًا لبيع لامين يامال مقابل 250 مليون يورو!

برشلونة رفض ربع مليار يورو لبيع لامين يامال...

فجر جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مفاجأة بشأن تلقي الفريق الكتالوني، عرضًا لبيع لامين يامال، لاعب الفريق مقابل 250 مليون يورو، ولكن إدارة البلوجرانا رفضته.

وقال لابورتا، في تصريحات مع قناة ناديه الرسمية: "وصل لنا عرضًا قبل ستة أشهر لشراء يامال مقابل 250 مليون يورو، ولكني رفضت العرض، إنه اللاعب الأكثر شعبية في العالم بالوقت الحالي".

وتابع: "لم نكن نريد البيع، كنا نرى أنه يتعين علينا الاحتفاظ بالفريق الذي بإمكانه أن يعطي أكثر مما قدم، وأعتقد أننا لم نكن مخطئين، المدرب فليك يستفيد كثيرًا من ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووجه رئيس الفريق الكتالوني، رسالة إلى لاعبي فريقه وقال: "من يريد الرحيل فعليه أن يقدم عرضًا يستحق وسندرسه، وكما قال يوهان كرويف من قبل (من يلعب في هذا الفريق يجب أن يرغب في التواجد معنا دائمًا)".

وشدد لابورتا، في حديثه إلى أن القيمة التسويقية للاعبي الفريق، لا تتماشى مع مستوى القيمة الحقيقية لما يستحقونه.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستضافة إشبيلية، مساء الأحد القادم ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، قبل أن يواجه بعدها بايرن ميونخ، يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وسيلعب أمام ريال مدريد، بعدها في الليجا.