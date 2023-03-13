لابورتا: أريد مواجهة كل الأوغاد الذين يُلطخون درعنا!

صرح جوان لابورتا رئيس برشلونة أن هناك أشخاص يحاولون تلطيخ شعار النادي، وأنه سيقف أمامهم بكل قوة مدافعًا عن كيان النادي الكتالوني.
برشلونة يمر بأزمة طاحنة بعد تورطه في قضية رشوة، حيث قام المدعي العام برفع قضية ضد النادي، والتي تتعلق بدفع أموال لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا، من أجل إرسال تحليلات للنادي عن الحكام.
وقال لابورتا: "أريد حقًا مواجهة كل الأوغاد الذين يلطخون درعنا".
وأضاف: "لا يمكن شراء سمعة برشلونة أو بيعها، لكنها لا تتسخ أيضًا أريد أن أستفيد من أن الأشخاص الذين يحبون النادي يجتمعون معًا، كانت هناك بعض الهجمات الشرسة لتلطيخ سمعتنا بأمور لا علاقة لها بالواقع".
وأتم: "يمكن أن تكونوا على يقين من أن مجلس الإدارة الذي أتشرف برئاسته سيدافع عن الكيان بكل قوة، ولن ينجحوا في مآربهم، لأن قادة برشلونة يمثلون قيمنا ومشاعرنا وهذا يظهر في دمائنا".
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