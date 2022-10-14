لابورتا: أثق في تشافي.. مباراة إنتر محبطة ونخطط لتكريم ميسي

الرئيس جوان لابورتا يفتح قلبه حول العديد من الملفات المحيطة بنادي برشلونة

تحدث رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا عن العديد من الملفات خلال حوار مع تليفزيون برشلونة الرسمي.

وتناول لابورتا العديد من الملفات التي تهم المشجعين الكتالونيين في كل أنحاء العالم، خصوصًا بعد إحباط إنتر ميلان وقبل أيام من الكلاسيكو المرتقب على ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد.

عن الكلاسيكو

قال لابورتا عن المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة: "مباراة الكلاسيكو دائمًا مهمة لأنه مهما كنت قويًا أو ضعيفًا قبلها فإن هذا لا يمنح أي مؤشرات، مدريد يقاتلون للنهاية ونحن لدينا خطة وأسلوب لعب، آمل أن يحدث كما حدث الموسم الماضي على البرنابيو، آمل أن نسيطر على المباراة وننتظر رد فعل فريقنا على ما حدث مؤخرًا، كوندي سيسافر، الإصابات أعاقتنا بالفعل، ولكن أهم شيء أن ننهض مجددًا".

وأضاف: "من الجيد دائمًا أن نلعب في البرنابيو، أنا محظوظ لأنني حظيت مع برشلونة بأوقات رائعة هناك من قبل، وهذه فرصة ليعيد الفريق التعبير عن نفسه".

إحباط إنتر

بالتأكيد كان لابد أن يتطرق إلى خيبة الأمل التي مني بها الفريق أمام إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا، فبدأ بالتعبير عن الثقة في تشافي ولاعبي الفريق الكبار قائلًا: "أثق في مشروعنا وفي تشافي، أعلم جيدًا أنه أكثر من يعرف هو ولاعبوه أن مباراة الأربعاء كانت محبطة للغاية".

وأردف: "علاقتي بقادة الفريق رائعة للغاية، نتحدث سويًا وأقدر ما قدموه طيلة سنوات للنادي".

وشدد على أن عدم التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا سيكون له تأثير اقتصادي بلا شك، مستدركًا: "ولكن الأمر لن يصل إلى 30-35 مليو يورو، علينا أن نتطلع إلى رعايات أخرى لمواصلة المنافسة في أوروبا بما يدر علينا الدخل الذي نريده، الجماهير كانت رائعة في كل وقت ومنحتنا الليالي الأوروبية التي حلمنا بها، أقول للجماهير لا تتوقفوا عن الإيمان بهذا الفريق".

وتناول ما حدث خلال لقاء إيطاليا حين قال: "حكم مباراة الذهاب أمام إنتر لم يحتسب ركلة جزاء لصالحنا بشكل غريب، خاطبنا (يويفا) ولكن للأسف لن نستطيع العودة في الزمن، في المرة القادمة سيكون علينا إحراز المزيد من الأهداف لتلافي كل ذلك".

الرعاية الجديدة.. ليفاندوفسكي وميسي!

كما تحدث عن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مؤكدًا أنه "لاعب مهم للغاية، إضافة إلى موهبته فهو يمنحنا الشخصية والروح، إنه لاعب لديه أهداف محددة، حالته الرائعة تجاه المجموعة والقيادة التي يمتلكها أعجب بها كثيرًا، يمكنك أن ترى ذلك في التدريبات والمباريات، إنه يمثل مرجعية جيدة بالنسبة للفريق ككل".

أما عن رمز "دريك" الجديد الذي ستحمله قمصان برشلونة في الكلاسيكو، فقال: "تملك (سبوتيفاي) الحرية في تغيير راعي القميص 3 مرات كل موسم، نحترم تعاقداتنا، فوجئت بالصدى الذي منحه التغيير إلى علامة (دريك) إنه مطرب مرجعي وأيقونة للكثيرين".

وتحدث أيضًا عن أهم لاعب في تاريخ النادي، ليونيل ميسي، فقال: "بالتأكيد سنفعل شيئًا لتكريس تاريخ ميسي في برشلونة، نحن مشجعي برشلونة لا نستطيع إخراجه من ذاكرتنا، الأحد المقبل سيكون قد مر 18 عامًا على انطلاقته مع الفريق الأول لبرشلونة، نخطط لعمل تفصيلة ذات علاقة بالذكرى، سوف أراه في حفل الكرة الذهبية في باريس، لا يزال هنالك العديد من الكتلان يرتدون قمصان ميسي رغم أنه لاعب باريس سان جيرمان الآن".