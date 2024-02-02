"تشافي رحل بسبب الضغوط.. وديكو سيجلب المدرب الجديد"

كشف جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، كواليس القرار الذي اتخذه تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الكتالوني بشأن الرحيل في نهاية الموسم الجاري، فيما وجه سهام النقد لإدارة ريال مدريد.

وقال لابورتا في حوار نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو": "علمت بقرار رحيل تشافي عندما نزلت إلى الملعب بعد مباراة فياريال. لقد استمعت إليه بعناية لأنه شخص صادق ويحب برشلونة. رأيت أنه فكر في الأمر، وكان عليه ضغط كبير. هو يعتقد أنه يحرر نفسه واللاعبين من الضغط، وأن هذا هو أفضل شيء للنادي".

وأضاف: "تشافي أخبرني أنه سيستقيل وسيتخلى عن العام المتبقي من عقده. أخبرته أنني قبلت هذه الصيغة فقط - البقاء حتى 30 يونيو - لأنه في النصف الأول من الموسم، تأهل الفريق لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي العام الماضي فاز بالدوري وكأس السوبر، وهذا الموسم، عندما كنا جميعًا مقتنعين بأننا قمنا بتحسين الفريق، سارت الأمور بشكل خاطئ، إذا فعل ذلك أي شخص آخر غير تشافي لطردته من النادي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يتعلق بالمدرب الجديد لبرشلونة، قال لابورتا: "الأمر في يد ديكو، في هذه اللحظة أثق تمامًا في تشافي حتى نهاية الموسم. من المفترض أن يكون الفريق أفضل مما نحن عليه، لكن أحيانًا تحدث أشياء غريبة، مثل إصابات تير شتيجن ودي يونج وجافي، إنهم لاعبون أساسيون بالفريق، لم أكن أتوقع أن نتأخر بـ10 نقاط عن المركز الأول".

وأردف: "قضية نيجريرا؟ ليس لدي أي فكرة عن السيد نيجريرا ولم يكن لديه أي سلطة على الحكام. أنا متأكد من أنه سيتم تبرئة برشلونة. إنها حملة مدبرة، ليس فقط من قبل مدريد، ولكن أيضًا من رابطة الليجا، الريال لا يتصرف بشكل جيد. القاضي خواكين أجيري، مد فترة التحقيق بناء على طلبهم، ريال مدريد سيطر على الحكام لسنوات طويلة، ونحن لا نقبل ذلك".

وختم: "لم أتحدث مع فلورينتينو بيريز منذ مباراة كأس السوبر في السعودية، لم نتطرق للحديث عن قضية نيجريرا، نحن نتحدث عن بطولة السوبرليج فقط. ما يفعله تلفزيون ريال مدريد هو عار، ولهذا السبب يطالبون بتمديد التحقيق في قضية نيجريرا. يوم ألميريا كان عارًا ويقولون إن الحكام يساعدون برشلونة!".