لابد من المخاطرة.. كوندي أساسيًا في الكلاسيكو

تشافي يدرك ألا شيء يمكن خسارته!

يبدو أن برشلونة استوعب جيدًا درس إنتر ميلانو، المخاطرة لابد أن يتم اتخاذها في المراكز التي خلت من لاعبيها الأساسيين.

هذا ما سيحدث على الأرجح في حالة الفرنسي جول كوندي الذي فقده برشلونة للإصابة في التوقف الدولي الفائت مع منتخب فرنسا، والذي يطمح تشافي هيرنانديز في أن يكون لائقًا 100% لواحدة من أهم مباريات الموسم وهي مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم الأحد القادم.

لا شيء يمكن خسارته!

إذاعة "راك 1" الكتالونية أفادت بأن تشافي يؤمن بأن المخاطرة لابد من اتخاذها، وبأن كوندي لابد أن يبدأ في مركز الظهير الأيمن لسد المشكلات التي واجهها برشلونة في هذا المركز على الأخص في مباراة إنتر ميلانو التي أنهت إكلينيكيًا آمال رفاق روبرت ليفاندوفسكي في الصعود إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

كوندي سيكون الورقة الرابحة المتعلقة بإيقاف فينيسيوس جونيور أحد أخطر لاعبي العالم وخصوصًا في مركز الجناح الأيسر، وإن كان الأمر ينطوي على مخاطرة لأن كوندي لم يتم تجهيزه بعد بنسبة 100%.

لكن هناك أمل أن يتدرب بشكل اعتيادي مع المجموعة بحلول موعد الكلاسيكو، وهو ما يعول عليه تشافي لسد الثغرات الموجودة في دفاع البلوجرانا.